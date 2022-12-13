Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк после новости о разводе впечатлила сходством с актрисой Клер Форлани.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость был женат на нотариусе Кристине, а с лета текущего года у пары начались проблемы. Телеведущий Слава Демин отметил, что все началось с поездки Владимира в Канаду к детям от прошлой жены. А недавно стало известно, что пара развелась, но подтверждения пока не поступало. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с украинцами.

"Вопросики?", - спросила жена Остапчука.

"Вам когда-то говорили, что вы похожи на Клер Форлани?)", - написал фанат.

"Нет, но она красивая", - ответила звезда.

"Антония Десплат (главная героиня Шантарам) копия вас", - написала еще одна фанатка.

"Интересно... Сколько красивых актрис и мы похожи вам... Даже не ожидала", - написала в ответ звезда.

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