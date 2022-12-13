Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український шоумен, який став зіркою шоу "Холостяк". Зірка до 2020 року була одружена з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей - Еван та Емілія. А після цього Володимир наважився одружитися з нотаріусом Христиною. Пара зводила свій особняк під Києвом, а нещодавно стало відомо про розлучення Христини та Володимира.
Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Питання?", - написала Христина у своєму блозі.
"Що з вашим будинком?" - запитав фанат у дружини Остапчука у блозі.
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"Дуже багато питань про будинок - з ним все Ок. Стоїть на своєму місці. Він нереально класний, ремонт на даний момент зупинено. Дизайн робили професіонали", - написала Крістіна у своєму блозі.
Нагадаємо, дружина Остапчука збентежила заявою після повернення до Києва.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про нові стосунки
Також Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про власний будинок