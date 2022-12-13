Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк після новини про розлучення розповіла, що з будинком під Києвом, який вона будувала із чоловіком.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український шоумен, який став зіркою шоу "Холостяк". Зірка до 2020 року була одружена з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей - Еван та Емілія. А після цього Володимир наважився одружитися з нотаріусом Христиною. Пара зводила свій особняк під Києвом, а нещодавно стало відомо про розлучення Христини та Володимира.

Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Питання?", - написала Христина у своєму блозі.

"Що з вашим будинком?" - запитав фанат у дружини Остапчука у блозі.

"Дуже багато питань про будинок - з ним все Ок. Стоїть на своєму місці. Він нереально класний, ремонт на даний момент зупинено. Дизайн робили професіонали", - написала Крістіна у своєму блозі.

Нагадаємо, дружина Остапчука збентежила заявою після повернення до Києва.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про нові стосунки

Також Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про власний будинок



