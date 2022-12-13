Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который стал звездой шоу "Холостяк". Звезда до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - Эван и Эмилия. А после этого Владимир решился женится на нотариусе Кристине. Пара возводила свой особняк под Киевом, а недавно стало известно о разводе Кристине и Владимира.
Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"Вопросики?", - написала Кристина в своем блоге.
"Что с вашим домом?", - спросил фанат у жены Остапчука в блоге.
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"Очень много вопросов о доме - с ним все Ок. Стоит на своем месте. Он нереально классный, ремонт на текущий момент остановлен. Дизайн делали профессионалы", - написала Кристина в своем блоге.
Напомним, жена Остапчука смутила заявлением после возвращения в Киев
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе заговорила о новых отношениях
Также Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе рассказала о собственном доме