Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк после новости о разводе рассказала, что с домом под Киевом, который она строила с мужем.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который стал звездой шоу "Холостяк". Звезда до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - Эван и Эмилия. А после этого Владимир решился женится на нотариусе Кристине. Пара возводила свой особняк под Киевом, а недавно стало известно о разводе Кристине и Владимира.

Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Вопросики?", - написала Кристина в своем блоге.

"Что с вашим домом?", - спросил фанат у жены Остапчука в блоге.

"Очень много вопросов о доме - с ним все Ок. Стоит на своем месте. Он нереально классный, ремонт на текущий момент остановлен. Дизайн делали профессионалы", - написала Кристина в своем блоге.

Напомним, жена Остапчука смутила заявлением после возвращения в Киев

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