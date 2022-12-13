Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф" разом з Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес- Браво . Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу шеф-кухар поділилася кадрами, як проводить час із колегою Володимиром.

"Потім прийшов Вова і... Зробив масаж", - написала Ольга, ділячись кадрами.

До цього зірка поділилася своїми відчуттями, опублікувавши пост в Інстаграмі.

"У мене від початку автоматично з'явилася картинка України в образі молодої дівчини/жінки. Наче це я.

Народилася, мамі здалося непросто зі мною, але дитя гарненьке, не синє, браве таке з'явилося! Росла собі потихеньку, вчилася... траплялося різне і всякого з'їла за цей час. Нарешті почала ставати на ноги. І ось у 30 відчула землю під ногами, відчула зріст, свої можливості, які здалися просто необмеженими, силу власну відчула, справжнє життя зрештою – таке гарне, таке бажане! І наче крила за плечима вже з'явилися. А ще народила славну дитину, то Господь благословив", - написала Ольга.

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