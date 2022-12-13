Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександром Божковим. Пара виховує двох дітей - Микиту та Гліба. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Саліванчук вирішила розповісти, як проводить час, коли вимикають світло.
"Є в цьому щось романтичне. Я думаю, що через прасування та дуже активне життя ми перестали проводити разом такі вечори. І від тебе українці за це", - написала зірка у своєму блозі.
До цього Саліванчук поділилася різдвяними кадрами у своєму блозі.
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"Сиджу і думаю, що цього року немає ні ресурсу, ні бажання ні сили на новорічну фотосесію.
На жаль, але всі ми зараз у тяжкій ситуації, а наші захисники-загалом у холоді обороняють нас", - написала Ганна у своєму блозі.
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