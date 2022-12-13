Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук показала, як проводить час без світла, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександром Божковим. Пара виховує двох дітей - Микиту та Гліба. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Саліванчук вирішила розповісти, як проводить час, коли вимикають світло.

"Є в цьому щось романтичне. Я думаю, що через прасування та дуже активне життя ми перестали проводити разом такі вечори. І від тебе українці за це", - написала зірка у своєму блозі.

До цього Саліванчук поділилася різдвяними кадрами у своєму блозі.

"Сиджу і думаю, що цього року немає ні ресурсу, ні бажання ні сили на новорічну фотосесію.

На жаль, але всі ми зараз у тяжкій ситуації, а наші захисники-загалом у холоді обороняють нас", - написала Ганна у своєму блозі.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" поділилася сімейними фото без чоловіка та переживаннями

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" поскаржилася на стан без тренувань.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, чому одержима тренуваннями



