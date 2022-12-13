Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук показала, как проводит время без света, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих детей - Никиту и Глеба. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Саливанчук решила рассказать, как проводит время, когда отключают свет.

"Есть в этом что-то романтическое. Я думаю, что из-за глажки и очень активной жизни мы перестали проводить вместе такие вечера. И от тебе украинцы за это", - написала звезда в своем блоге.

До єтого Саливанчук поделилась рождественскими кадрами в своем блоге.

"Сижу и думаю, что в этом году нет ни ресурса, ни желания ни сил на новогоднюю фотосессию.

К сожалению, но все мы сейчас в тяжелой ситуации, а наши защитники-вообще в холоде обороняют нас", - написала Анна в своем блоге.

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