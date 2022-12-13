Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих детей - Никиту и Глеба. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Саливанчук решила рассказать, как проводит время, когда отключают свет.
"Есть в этом что-то романтическое. Я думаю, что из-за глажки и очень активной жизни мы перестали проводить вместе такие вечера. И от тебе украинцы за это", - написала звезда в своем блоге.
До єтого Саливанчук поделилась рождественскими кадрами в своем блоге.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Маникюр от кутюр": Melovin в перчатках и пиджаке ошарашил поклонниц новым выходом
Звезда Нацотбора на Евровидение-2023 Jerry Heil похвасталась, как изменилась ее жизнь в США: "Теперь я..."
"Должны к этому готовиться": получила ли рф новую партию дронов и на сколько ударов осталось ракет
Лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка после шквала критики сделал новое заявление: что произошло
"Сижу и думаю, что в этом году нет ни ресурса, ни желания ни сил на новогоднюю фотосессию.
К сожалению, но все мы сейчас в тяжелой ситуации, а наши защитники-вообще в холоде обороняют нас", - написала Анна в своем блоге.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" поделилась семейными фото без мужа и переживаниями
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" пожаловалась на состояние без тренировок
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" призналась, почему одержима тренировками