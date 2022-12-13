Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала переможницею шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Пара вже одружилася і тепер виховує спільного сина Лева. Але Даша досить швидко повернула свою постать до пологів. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Даша похвалилася фігурою у спідній білизні.

"Тепер я частіше буду вам показувати, що я їм. Тут була кава з банановим молоком + кілька мандарин. Кабачки та баклажани з сиром і зеленню. Було дуже багато, це вже доїдаю + мандарини. Ні не голодую. Так, наїдаюся. дня ще п'ю чаї", - зізналася Квіткова.

"Я нікого не агітую так їсти, вам цікавий був мій рацеіон - я виставляю. Буду показувати те, що підходить саме моєму організму. Я не почуваюся погано і не голодую - це головне", - додала Даша.

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" блиснула декольте та посварила шанувальників через пластику.

А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Квіткова висміяла хейтерів після чергової критики її родини

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