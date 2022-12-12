Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара уже женилась и воспитывает совместного сына Льва. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала видео, в котором делала мейкап на камеру.

"Делаем мейк-ап вместе?", - написала Даша, обращаясь к фанатам.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Даша, вы кололи губы или возможно перманент делали?", "Даша, подскажи, есть ли у тебя на губах перманент?", "Тушь крутая, спасибо за такие видео, где можно узнать о брендах и как они в использовании", "Ресницы можно щеткой расчесывать, если бы разделяя глаза еще лучше будут выглядеть", "А какой тон тонального крема", "У тебя практически вся косметика брендов, которую тестируют на животных, кроме chanel".

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