Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара уже женилась и теперь воспитывает совместного сына Льва. Но Даша довольно быстро вернула свою фигуру до родов. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Даша похвасталась фигурой в нижнем белье.

"Теперь я чаще буду вам показывать, что я ем. Тут было кофе с банановым молоком + несколько мандарин. Кабачки и баклажаны с сыром и зеленью. Было очень много, это уже доедаю + мандарины. Нет не голодаю. Да, наедаюсь. На протяжении дня еще пью чаи", - призналась Квиткова.

"Я никого не агитирую так кушать, вам интересный был мой рацеион - я выставляю. Буду показывать то, что подходит именно моему организму. Я не чувствую себя плохо и не голодаю - это главное", - добавила Даша.

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