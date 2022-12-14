Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який побудував свою справу в США. А цього року зірка стала головним героєм шоу "Холостяк", де вже намітилися деякі фаворитки. Одна з них – Олександра Мудра, яка користується популярністю серед фанатів проекту. Олександра не забуває і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Мудра вирішила поговорити з фанатами всім цікавим.
"Як думаєте, в чому ваша родзинки? Що вирізняє вас серед інших?", - написала Олександра.
"Дитяча безпосередність і самоіронія. Мене дуже складно образити, з однієї простої причини - я здатна над собою посміятися. Роблю це регулярно і з задоволень, без претензій до цього світу".
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Нагадаємо, фаворитка "Холостяка 2022" Топольського засвітила розкішну фігуру у купальнику.
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