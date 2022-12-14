Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил свое дело в США. А в этом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк", где уже наметились некоторые фаворитки. Одна из них - Александра Мудрая, которая пользуется популярностью среди фанатов проекта. Александра не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мудрая решила поболтать с фанатами всем интересным.

"Как думаете, в чем ваша изюминки? Что выделяет вас среди других?", - написала Александра.

"Детская непосредственность и самоирония. Меня очень сложно обидеть, по одной простой причин - я способна над собой посмеяться. Делаю это регулярно и с удовольствий, без претензий к этому миру".

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