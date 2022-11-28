Как сообщает Politeka.net, 12 сезон романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским продолжается. За пять выпусков шоу покинули многие девушки, в том числе и те, которые уже успели полюбиться зрителям. В конце пятого выпуска произошел скандал между участницами. Александра Мудрая в своем Инстаграм отреагировала на скандал, который произошел на реалити.

Так, в конце пятого выпуска актриса Виктория Варлей, которая раньше встречалась с актером Тарасом Цимбалюком, поспорила с Александрой Мудрой, которой "Холостяк" Алекс Топольский вручил белую розу на церемонии. Варлей назвала свою конкурентку "дурой" и "провинциалкой".

Саша не стала молчать и посвятила этому скандалу пост в своем блоге. По словам Мудрой, она не боится показывать свои темные стороны, а в женской компании не позволяет себе проявлять слабость.

"Почему люди думают, что я обязана вести себя со всеми так же, как с Алексом? На одном берегу мужчина, который мне интересен, на другом — женщины, до которых мне нет дела... Так уж сложилось, что в женской компании я не позволяю себе проявлять слабость. Не то от излишней ответственности, не то от холодного ума", - отметила она.

Александра Мудрая отметила, что в присутствии женщины, ей всегда хочется острить и умничать, а вот в присутствии мужчины, это желание просто куда-то испаряется. Она становится слабой и наслаждается тем, что может себе это позволить.

"Я могу быть разной... Да, сидеть молча на диване и хлопать глазами — это точно, не моя история. Наверное, мое главное отличие от остальных заключается в том, что я не боюсь показывать свои темные стороны. Даже больше скажу, я люблю их не менее светлых. Забавно было наблюдать, как девочкам хотелось, чтобы я ушла, а в итоге услышать, что они не считают меня конкуренткой. Что ж бывает. В результате белая роза, которая исполнит любое желание, досталась именно мне", — написала Александра Мудрая.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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