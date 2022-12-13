Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка нещодавно розійшлася з Володимиром Дантесом і пішла до друга родини Міші Кацуріна, який покинув дружину Дашу. А недавно пара записала нову пісню. Тепер Надя вирішила похвалитися досягненням у своєму блозі, що композиція зібрала вже мільйон прослуховувань та займає топ-місця у чартах.

"Щоб не було" 1 000 000 переглядів на YouTube

І всі перші місця у чартах я присвячую кожному з вас! Дякую…", - написала Дорофєєва у своєму блозі.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків та написали коментарі:

"Мда….Я сподіваюся дочка Даші не слухатиме цю пісню при ній же…", "Я не психолог. Але коли одружишся або виходиш заміж. Даєш клятву і в радості і в прикрощі. то що буде в майбутньому?", "Уявляю як Даші неприємно слухати цю пісню на кожному кроці, нагадує про зраду подрузі і чоловіка в тяжкий час. , а ця у лихоліття розважалася з її чоловіком".

Нагадаємо, Дорофєєва поділилася новим відео, українці в люті

А ще Politeka повідомляла, що вибачення Дорофєєвої перед українцями спричинили бурхливу реакцію.

Також Politeka писала, що Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами



