Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість до 2020 року був одружений на Олені Войченко, а після 2020 року на нотаріусі Христині. А нещодавно стало відомо, що Остапчук розлучився з другою дружиною, хоча підтвердження цієї інформації не надходило. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Остапчук вирішив пожартувати з президента Володимира Зеленського після нового інтерв'ю.

"Не pov: "Тобі вже перепало за сніданки", - написав Володимир, згадуючи, як президент розповідав про сніданки, які йому ніхто не готує.

Також Остапчук додав фрагмент інтерв'ю, де Зеленський розповів, як може поговорити з дітьми у зв'язку чи з дружиною. А після цього президент вирішив перефразувати, що точно може поговорити з дружиною та інколи з дітьми.

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