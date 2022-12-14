Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість до 2020 року був одружений на Олені Войченко, а після 2020 року на нотаріусі Христині. А нещодавно стало відомо, що Остапчук розлучився з другою дружиною, хоча підтвердження цієї інформації не надходило. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Остапчук вирішив пожартувати з президента Володимира Зеленського після нового інтерв'ю.
"Не pov: "Тобі вже перепало за сніданки", - написав Володимир, згадуючи, як президент розповідав про сніданки, які йому ніхто не готує.
Також Остапчук додав фрагмент інтерв'ю, де Зеленський розповів, як може поговорити з дітьми у зв'язку чи з дружиною. А після цього президент вирішив перефразувати, що точно може поговорити з дружиною та інколи з дітьми.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Зірка "Сватів" Кошмал показала фото з Аліною Паш, яке було зроблено 12 років тому: "Мій перший курс"
"Це знамення": доки Москву затоплює, російські кораблі потрапили в крижану пастку
Кулеба розповів, що робитимуть українці у разі повного блекауту: "буде відтік людей у..."
Зірка "1+1" Падалко насмішила кадрами нового безглуздого "креативу по-російськи": "Окупанти вирішили..."
Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення пропустив чарку і звернувся до українців
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук після новини про розлучення показав сина, який росте його копією
Також Politeka писала, що Остапчук після новини про розлучення розповів, які дівчата йому до вподоби