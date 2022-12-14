Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость до 2020 года был женат на Елене Войченко, а после 2020 на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что Остапчук развелся со второй женой, хотя подтверждения этой информации не поступало. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Остапчук решил подшутить над президентом Владимиром Зеленским после нового интервью.
"Не pov: "тебе уже перепало за завтраки", - написал Владимир, вспоминая, как президент рассказывал о завтраках, которые ему никто не готовит.
Также Остапчук добавил фрагмент интервью, где Зеленский рассказал, как может поговорить с детьми по связи или с женой. А после этого президент решил перефразировать, что точно может поговорить с супругой и иногда с детьми.
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Напомним, Остапчук после новости о разводе пропустил рюмку и обратился к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе показал сына, который растет его копией
Также Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе рассказал, какие девушки ему нравится