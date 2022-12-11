Владимир Остапчук пропустил рюмку и обратился к украинцам в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда был женат на Елене Войченко, которая родила двоих детей, а после этого связал свою судьбу с нотариусом Кристиной. Уже осенью текущего года стало известно о втором разводе Владимира, хотя сам Остапчук предпочитает не комментировать эту информацию. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только своими творческими успехами, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда показал рюмку и болгарский перец.

"Мэкнув - спрашивайте", - лаконично написал Остапчук, обращаясь к украинцам.

"Та что спрашивать, я тоже мэкнула. Будьмо", - написала фанатка, обращаясь к Владимиру.

"По-человечески", - ответ Остапчук.

"Дурной, когда пьяный?))))", - спросил еще один фанат.

"И когда не пьяный", - ответил Остапчук и показал фото, где позировал в рубашке в бассейне.

Напомним, жена Остапчука на фоне слухов о разводе заговорила о новых отношениях

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