Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда был женат на Елене Войченко, которая родила двоих детей, а после этого связал свою судьбу с нотариусом Кристиной. Уже осенью текущего года стало известно о втором разводе Владимира, хотя сам Остапчук предпочитает не комментировать эту информацию. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только своими творческими успехами, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда показал рюмку и болгарский перец.
"Мэкнув - спрашивайте", - лаконично написал Остапчук, обращаясь к украинцам.
"Та что спрашивать, я тоже мэкнула. Будьмо", - написала фанатка, обращаясь к Владимиру.
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"По-человечески", - ответ Остапчук.
"Дурной, когда пьяный?))))", - спросил еще один фанат.
"И когда не пьяный", - ответил Остапчук и показал фото, где позировал в рубашке в бассейне.
Напомним, жена Остапчука на фоне слухов о разводе заговорила о новых отношениях
Также Politeka сообщала, что жена Остапчука обескуражила радикальной сменой прически ради ужина в ресторане
А еще Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе показала, как омолаживается в кровати