Акторка Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала, як виглядала в 11-12 років, поділившись новим фото.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Свати". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу вирішила показати, як виглядала у дитинстві, поділившись фото.

"Мені років 11-12. Літній табір, Сергіївка. Фото зроблено на Сіменс С65", - написала зірка.

"Так обожнюю переглядати фото минулих років. Публікуйте ще, будь ласка, дуже цікаво. Ви – чудова", - написала фанатка у директ.

А до цього Ганна показала, як виглядала на першому курсі.

"Ось що я ще знайшла. 2010 рік, мій перший курс, естрадний вокал. 12 років тому. Дівчатка, вибачте", - написала зірка, відзначивши всіх інших майбутніх співачок.

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