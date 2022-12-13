Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Свати". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу вирішила показати, як виглядала у дитинстві, поділившись фото.
"Мені років 11-12. Літній табір, Сергіївка. Фото зроблено на Сіменс С65", - написала зірка.
"Так обожнюю переглядати фото минулих років. Публікуйте ще, будь ласка, дуже цікаво. Ви – чудова", - написала фанатка у директ.
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А до цього Ганна показала, як виглядала на першому курсі.
"Ось що я ще знайшла. 2010 рік, мій перший курс, естрадний вокал. 12 років тому. Дівчатка, вибачте", - написала зірка, відзначивши всіх інших майбутніх співачок.
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