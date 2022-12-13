Актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, как выглядела в 11-12 лет, поделившись новым фото.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Сваты". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз решила показать, как выглядела в детстве, поделившись фото.

"Мне лет 11-12. Летний лагерь, Сергеевка. Фото сделано на Сименс С65", - написала звезда.

"Так обожаю пересматривать фото минулых лет. Публикуйте еще, пожалуйста, очень интересно. Вы - прекрасная", - написала фанатка в директ.

А до этого Анна показала, как выглядела на первом курсе.

"Вот что я еще нашла. 2010 год, мой первый курс, эстрадный вокал. 12 лет назад. Девочки, извините", - написала звезда, отметив всех других будущих певиц.

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