Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Сваты". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз решила показать, как выглядела в детстве, поделившись фото.
"Мне лет 11-12. Летний лагерь, Сергеевка. Фото сделано на Сименс С65", - написала звезда.
"Так обожаю пересматривать фото минулых лет. Публикуйте еще, пожалуйста, очень интересно. Вы - прекрасная", - написала фанатка в директ.
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А до этого Анна показала, как выглядела на первом курсе.
"Вот что я еще нашла. 2010 год, мой первый курс, эстрадный вокал. 12 лет назад. Девочки, извините", - написала звезда, отметив всех других будущих певиц.
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