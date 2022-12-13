Співачка Ганна Трінчер показала себе і розповіла, як повернулася до солодощів після трьох тижнів помірності.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Трінчер вирішила показати себе, розповівши, як повернулася до солодкого.

"Життя без солодкого - це жах. Я нарешті знайшла класні ПП-десерти", - написала Трінчер у своєму блозі.

"Так, друзі, три тижні я не їла солодкого, щоб замовити пп-десерти, і нарешті я їстиму солодке", - сказала Трінчер, вихваляючись своїм придбанням.

А до цього Ганна розповіла про себе.



Дівчина з обкладинкою.

Яка вона?

З ідеальною шкірою, мейком, зачіскою.

… а також із синцями під очима, розпатланим волоссям, зламаним нігтем, який ніяк не може відремонтувати, бо завжди немає часу

Вона завжди на позитиві, працює, надихає інших, встигає все і навіть більше

… а також знесилена, у сльозах через хейт та засудження інтернет-людей", - написала Ганна.

Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.

Також Politeka повідомляла, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.

А ще Politeka писала, що Трінчер похвалилася модною обновкою, яку дозволила собі у чорну п'ятницю.