Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Трінчер вирішила показати себе, розповівши, як повернулася до солодкого.
"Життя без солодкого - це жах. Я нарешті знайшла класні ПП-десерти", - написала Трінчер у своєму блозі.
"Так, друзі, три тижні я не їла солодкого, щоб замовити пп-десерти, і нарешті я їстиму солодке", - сказала Трінчер, вихваляючись своїм придбанням.
А до цього Ганна розповіла про себе.
Дівчина з обкладинкою.
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Яка вона?
З ідеальною шкірою, мейком, зачіскою.
… а також із синцями під очима, розпатланим волоссям, зламаним нігтем, який ніяк не може відремонтувати, бо завжди немає часу
Вона завжди на позитиві, працює, надихає інших, встигає все і навіть більше
… а також знесилена, у сльозах через хейт та засудження інтернет-людей", - написала Ганна.
Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.
Також Politeka повідомляла, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.
А ще Politeka писала, що Трінчер похвалилася модною обновкою, яку дозволила собі у чорну п'ятницю.