Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Тринчер решила показать себя, рассказав, как вернулась к сладкому.
"Жизнь без сладкого - это ужас. Я наконец-то нашла классные ПП-десерты", - написала Тринчер в своем блоге.
"Так, друзья, три недели я не ела сладкого, чтобы заказать пп-десерты, и наконец-то я буду кушать сладкое", - сказала Тринчер, хвастаясь своим приобретением.
А до этого Анна рассказала о себе.
"Девушка с обложкой.
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Какая она?
С идеальной кожей, мейком, прической…
… а также с синяками под глазами, растрепанными волосами, сломанным ногтем, который никак не может отремонтировать, потому что всегда нет времени
Она всегда на позитиве, работает, вдохновляет других, успевает все и даже больше
… а также обессиленная, в слезах из-за хейта и осуждения интернет-людей", - написала Анна.
Напомним, Анна Тринчер решилась на кардинальную смену имиджа, обратившись за советом
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