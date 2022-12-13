Певица Анна Тринчер показала себя и рассказала, как вернулась к сладостям после трех недель воздержания.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Тринчер решила показать себя, рассказав, как вернулась к сладкому.

"Жизнь без сладкого - это ужас. Я наконец-то нашла классные ПП-десерты", - написала Тринчер в своем блоге.

"Так, друзья, три недели я не ела сладкого, чтобы заказать пп-десерты, и наконец-то я буду кушать сладкое", - сказала Тринчер, хвастаясь своим приобретением.

А до этого Анна рассказала о себе.



"Девушка с обложкой.

Какая она?

С идеальной кожей, мейком, прической…

… а также с синяками под глазами, растрепанными волосами, сломанным ногтем, который никак не может отремонтировать, потому что всегда нет времени

Она всегда на позитиве, работает, вдохновляет других, успевает все и даже больше

… а также обессиленная, в слезах из-за хейта и осуждения интернет-людей", - написала Анна.

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