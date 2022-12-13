Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко ( Потап ) – відомий український виконавець та продюсер. Зірка ще до повномасштабного вторгнення виїхала з України і довгий час не поверталася назад. Але артист у результаті знайшов сили приїхати назад і тепер активно займається музикою. А нещодавно екс-дружина Потапа заявила, що припиняє співпрацювати із зіркою, з якою керувала продюсерським центром. Не забуває Олексій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
На цей раз Потап поділився фото, де показав руку з трьома дев'ятками.
"А вона на тебе чекає", - написав Олексій слова пісні "Триклятий лютий", яку нещодавно презентував.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Потап, хороша пісня", "Найбільша, найвища", "Надія 999, тому що 666 це путін", "Крута пісня".
Нагадаємо, Потапу пригадали повіт, коли він вирішив заспівати про Україну
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа після чергового розриву із зіркою показала найрідніших людей
Також Politeka писала, що сподівався, не доведеться: Потап, з яким розірвала співпрацю екс-дружина, заявив про своє рішення