Экс-жена Потапа Ирина Горовая после очередного разрыва со звездой поделилась трогательными кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая долгое время сотрудничала с Потапом после развода. А недавно Ирина заявила, что прекращает работу со звездой, уйдя таким образом от него второй раз. Стоит отметить, что у Горовой есть сын от Потапа - Андрей. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Горовая показала, как проводит время с родителями и сыном, поделившись теплыми кадрами в своем сторис.

"Вот это доехала домой, меня встречают. Андрюха.... Боже, как я соскучилась", - сказала звезда.

"Семья", - написала Ирина в публикации.

А до этого звезда показала, как играет с отцом в шахматы.

"Помню, как в детстве вместе с отцом каждый вечер играли в шахматы. А после, чтобы одержать победу, я с увлечением изучала все возможные стратегии игры по учебнику…", - написала Ирина.

Напомним, Потап, с которым разорвала сотрудничество экс-жена, заявил о своем решении

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