Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский исполнитель и продюсер. Звезда еще до полномасштабного вторжения уехал из Украины и долгое время не возвращался обратно. Но артист в итоге нашел в себе силы приехать обратно и теперь активно занимается музыкой. А недавно экс-жена Потапа заявила, что прекращает сотрудничать со звездой, с которым управляла продюсерским центром. Не забывает Алексей и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Потап поделился фото, где показал руку с тремя девятками.
"А она тебя ждет", - написал Алексей слова песни "Триклятий лютий", которую недавно презентовал.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Потап, хорошая песня", "Самая, самая, самая", "Надежда 999, потому что 666 это путин", "Крутая песня".
Напомним, Потапу припомнили уезд, когда он решил спеть об Украине
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа после очередного разрыва со звездой показала самых родных людей
Также Politeka писала, что надеялся, не придется: Потап, с которым разорвала сотрудничество экс-жена, заявил о своем решении