Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатолич, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував фрагмент російської телепередачі з відомими пропагандистами скабеєвою та поповою та показав "новий хіт" російської пропаганди.

У цьому відео можна побачити, як пропагандисти країни-терориста Росії лякають Європу холодною та голодною зимою. І це на тлі того, що в соцмережах багато відео про те, в яких жахливих умовах живуть самі росіяни. Пропагандисти запевнять своїх не дуже розумних глядачів у тому, що в країнах Євросоюзу тотально економлять електрику, що там нема чого їсти, і що масово скуповують у магазинах свічки.

У підписі до публікації Анатолич висловив свою думку з приводу цієї відвертої брехні: "Як росіян годують новинами про загніваючу, замерзаючу, голодну і бідну Європу. Просто послухайте це. І знаєте що найдивовижніше, що в це вірять ті самі люди, яким в 80-ті розповідали про США, що вже на грані вимирання, а потім вони в 90-ті побачили як там насправді. Побачили і аху*ли. І от їм знову про це почали розповідати, а вони знову вірять. Ну не тупі? Чи це такий мазохізм? Про молодь мовчу. Це треба мати фізичні проблеми з мозком, щоб в таке вірити, але все ж таки. Окремо пару слів про найбридкіший голос на землі від скабєєвої, ще більш бридкий, ніж пісні баскова".

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