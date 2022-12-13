Українська актриса, зірка "95 Кварталу" та "Жіночого кварталу" Олена Кравець розповіла, як разом із родиною переживає відключення світла. Про це вона повідомила у випуску свого авторського проекту на каналі "ДІМ". Актриса зазначила, що внаслідок масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури та пов'язаних з ними відключень світла всі кардинально змінилися.

Олена Кравець зазначила, що віялові відключення навчили багатьох не відкладати справи на потім та за короткий час встигати зробити багато справ.

"Тепер ми за три години встигаємо все: помити голову, прибрати вдома, зарядити телефон, приготувати їжу. Навіть склеїти з картону велику рибу дітям на свято в школі, якщо потрібно. Так, це всім знайоме. У мене така ж історія, є відчуття, що простір дав нам час на те, на що зазвичай його не вистачало, щоб ми нарешті трохи сповільнилися, почули своїх дітей, почули себе...", - заявила Олена Кравець.

Актриса зазначила, що її вечори, справді, стають все тихішими, бо в 11 її родина вже вдома - п'є чай із термоса і нарешті спілкуються, не відволікаючись на телефон. Молодші діти знаменитості вже починають забувати слово Play Station, а мультики вони дивляться тепер стільки, як колись ми - раз на тиждень.

Нагадаємо, що 19-річна дочка Кравець із "Квартал 95" наважилася зробити тату, неочікувані кадри.

Як повідомляла Politeka, донька Кравець із "Квартал 95" здивувала виглядом з ланцюгами та пірсингом.

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