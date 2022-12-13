Украинская актриса, звезда "95 Квартала" и "Женского квартала" Елена Кравец рассказала, как вместе с семьей переживает отключение света. Об этом она сообщила в выпуске своего авторского проекта на канале "ДОМ". Актриса отметила, что в результате масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры и связанных с ними отключений света, все кардинально изменились.

Елена Кравец отметила, что веерные отключения научили многих не откладывать дела на потом и за короткое время успевать сделать много дел.

"Теперь мы за три часа успеваем все: помыть голову, убрать дома, зарядить телефон, приготовить еду. Даже склеить из картона большую рыбу детям на праздник в школе, если нужно. Да, это всем знакомо. У меня такая же история. Вообще, есть ощущение, что пространство дало нам время на то, на что обычно его не хватало, чтобы мы наконец-то замедлились немного, услышали своих детей, услышали себя...", - заявила Елена Кравец.

Актриса отметила, что ее вечера, действительно, становятся все тише, потому что в 11 ее семья уже дома - пьет чай из термоса и наконец общаются, не отвлекаясь на телефон. Младшие дети знаменитости уже начинают забывать слово "Play Station", а мультики они смотрят теперь столько, как когда-то мы - раз в неделю.

Напомним, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решилась сделать тату, внезапные кадры.

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" удивила видом с цепями и пирсингом.

Также Politeka писала, что двойняшкам Кравец из "Квартал 95" выполнилось по шесть лет.