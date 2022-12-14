Маша Полякова поділилася, що захворіла на її однокурсницю і обурилася тим, що їй навіть не продали звичайні вітаміни.

Як повідомляє Politeka.net, дочка популярної співачки Олі Полякової – Марія – розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився в одній із аптек Великобританії. За її словами, життя у Великій Британії виявилося не таким хорошим, як усім здається. Історією дівчина поділилася в Інстаграм-Сторіз.

Маша Полякова поділилася, що захворіла на її однокурсницю. Вона попросила Машу купити їй ліки в аптеці, адже сама не могла навіть підвестися з ліжка через високу температуру. Але там не було тих препаратів, які були потрібні. Маша обурилася тим, що їй не продали звичайні вітаміни.

"Знаєте, ще є якийсь мінус в Англії, якщо ви хочете сюди переїжджати? У них немає такої штуки, як лікувати захворювання. Працівники в аптеці не розуміють, що тобі там потрібно. Мені потрібен був чай, щоб знімати озноб. у нас такого немає. Потім я говорю, мені потрібен сироп від кашлю, вони такі теж: "У нас такого немає". Потім я говорю: "Ну, дайте мені хоча б вітамін С якийсь", А вони мені: "Ми такого не продаємо". Я трохи на них розлютилася. Я почала кричати. Знаєте, коли в аптеці немає якихось базових речей, трошки дратує", - зазначила вона.

Маша Полякова додала, що помітила на вітрині аптеки необхідний препарат, але робітниця аптеки відмовилася їй його продавати.

Донька знаменитої співачки додала, що коли поїде до Києва, обов'язково зробить собі запас лікарських засобів на такий випадок.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.