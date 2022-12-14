Маша Полякова поделилась, что заболела ее однокурсница и возмутилась тем, что ей даже не продали обычные витамины.

Как сообщает Politeka.net, дочь популярной певицы Оли Поляковой – Мария – рассказала о неприятном инциденте, который с ней случился в одной из аптек Великобритании. По ее словам, жизнь в Великобритании оказалась не такой хорошей, как всем кажется. Историей девушка поделилась в Инстаграм-Сториз.

Маша Полякова поделилась, что заболела ее однокурсница. Она попросила Машу купить ей лекарства в аптеке, ведь сама не могла даже встать с кровати из-за высокой температуры. Но там не оказалось тех препаратов, которые были нужны. Маша возмутилась тем, что ей даже не продали обычные витамины.

"Знаете, еще есть какой минус в Англии, если вы хотите сюда переезжать? У них нет такой штуки, как лечить заболевание. Работники в аптеке не понимают, что тебе там нужно. Мне нужен был чай, чтобы снимать озноб. Мне говорят, что у нас такого нет. Потом я говорю, мне нужен сироп от кашля, они такие тоже: "У нас такого нет". Потом я говорю: "Ну, дайте мне хотя бы витамин С какой-то", А они мне: "Мы такого не продаем". Я немного на них разозлилась. Я разозлилась и начала кричать. Знаете, когда в аптеке нет каких-то базовых вещей, немножко бесит", - отметила она.

Маша Полякова добавила, что заметила на витрине аптеки необходимый препарат, но работница аптеки отказалась ей его продавать.

Дочь знаменитой певицы добавила, что когда поедет в Киев, обязательно сделает себе запас лекарственных препаратов на такой случай.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.