Як повідомляє Politeka.net, відомий блогер і ведучий Слава Дьомін прокоментував своє особисте життя. Він розлучився зі своєю дружиною Ксенією Міщенко ще 2021 року, проте після початку повномасштабної війни вони почали частіше спілкуватися. Про причини розлучення і про те, чи зайняте його серце він розповів у своїх Інстаграм-Сторіз.

Знаменитість поділився, що вони з Ксенією Міщенком почали помічати, що між ними зникло кохання. Пара зрозуміла, що вони лише поважають одне одного. Тому після 13 років шлюбу, Слава та Ксенія прийняли рішення розлучитися.

"На той момент пройшло кохання. Залишилася повага один до одного. Але я завжди кажу, що розлучення - це круте оновлення двох людей і головне це оновлення правильно використовувати. І, можливо, можна буде надалі по-новому один одного закохатися", – поділився Слава Дьомін.

Також у телеведучого запитали, чи вільне його серце. Слава Дьомін не приховував, що є дівчина, яка йому шалено подобається. Особливо його приклеює її світогляд. На жаль, імені дівчини популярний телеведучий вирішив не називати.

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