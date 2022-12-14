Как сообщает Politeka.net, известный блогер и ведущий Слава Демин прокомментировал свою личную жизнь. Он развелся со своей супругой Ксенией Мищенко еще в 2021 году, однако после начала полномасштабной войны они стали чаще общаться. О причинах развода и о том, занято ли его сердце он рассказал в своих Инстаграм-Сториз.
Знаменитость поделился, что они с Ксенией Мищенко начали замечать, что между ними исчезла любовь. Пара поняла, что они лишь уважают друг друга. Поэтому после 13 лет брака, Слава и Ксения приняли решение развестись.
"На тот момент прошла любовь. Осталось уважение друг к другу. Но я всегда говорю, что развод – это крутое обновление двоих людей и главное это обновление правильно использовать. И, возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться", – поделился Слава Демин.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Киев атакован, появились кадры и подробности последствий: "Много скорых и спасателей"
Были нетрезвыми: в Польше в серьезном ДТП пострадало много украинцев, кадры
Работа генератора привела к трагическим последствиям на Закарпатье: спасатели раскрыли детали
"Будет в ведрах носить газ": россии предрекли незавидное будущее после победы Украины
Также у телеведущего спросили, свободно ли его сердце. Слава Демин не стал скрывать, что есть девушка, которая ему безумно нравится. Особенно его приклекает ее мировоззрение. К сожеланию, имени девушки популярный телеведущий решил не называть.
Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.
Также Politeka писала, ведущий Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.