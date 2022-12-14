Как сообщает Politeka.net, известный блогер и ведущий Слава Демин прокомментировал свою личную жизнь. Он развелся со своей супругой Ксенией Мищенко еще в 2021 году, однако после начала полномасштабной войны они стали чаще общаться. О причинах развода и о том, занято ли его сердце он рассказал в своих Инстаграм-Сториз.

Знаменитость поделился, что они с Ксенией Мищенко начали замечать, что между ними исчезла любовь. Пара поняла, что они лишь уважают друг друга. Поэтому после 13 лет брака, Слава и Ксения приняли решение развестись.

"На тот момент прошла любовь. Осталось уважение друг к другу. Но я всегда говорю, что развод – это крутое обновление двоих людей и главное это обновление правильно использовать. И, возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться", – поделился Слава Демин.

Также у телеведущего спросили, свободно ли его сердце. Слава Демин не стал скрывать, что есть девушка, которая ему безумно нравится. Особенно его приклекает ее мировоззрение. К сожеланию, имени девушки популярный телеведущий решил не называть.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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