Як повідомляє Politeka.net популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла на запитання шанувальника щодо того, чим вона займалася б, якби їй довелося змінювати рід діяльності. Знаменитість у своєму Інстаграм-Сторіз здивувала відповіддю. Виявляється, що вона вже почала опановувати нову професію.
Як зізналася Маша Єфросиніна, вона спочатку хотіла відповісти, що завжди боялася змінювати свою професію. Але потім подумала і зрозуміла, що вже починає опановувати нову для себе справу.
"А потім я подумала, а хіба зараз я вже не освоюю нову професію? Фонд "Маша" - це не просто моє ім'я в назві та документах на спільне володіння. Це зустрічі, відрядження, переговори та прийняття життєво важливих рішень. Це переживання, ризики та неможливість допущення якихось помилок. Це штат працівників та вміння керувати колективом", - розповіла телеведуча.
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Маша Єфросиніна також додала, що їй доводиться безперервно вивчати науку з психології та робота зі спеціалістами в різних сферах. Тому популярна українська телеведуча може впевнено сказати, що почала освоювати нову професію.
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