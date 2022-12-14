Як зізналася Маша Єфросиніна, вона спочатку хотіла відповісти, що завжди боялася змінювати свою професію. Але потім подумала і зрозуміла, що вже починає опановувати нову для себе справу.

Як повідомляє Politeka.net популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла на запитання шанувальника щодо того, чим вона займалася б, якби їй довелося змінювати рід діяльності. Знаменитість у своєму Інстаграм-Сторіз здивувала відповіддю. Виявляється, що вона вже почала опановувати нову професію.

Як зізналася Маша Єфросиніна, вона спочатку хотіла відповісти, що завжди боялася змінювати свою професію. Але потім подумала і зрозуміла, що вже починає опановувати нову для себе справу.

"А потім я подумала, а хіба зараз я вже не освоюю нову професію? Фонд "Маша" - це не просто моє ім'я в назві та документах на спільне володіння. Це зустрічі, відрядження, переговори та прийняття життєво важливих рішень. Це переживання, ризики та неможливість допущення якихось помилок. Це штат працівників та вміння керувати колективом", - розповіла телеведуча.

Маша Єфросиніна також додала, що їй доводиться безперервно вивчати науку з психології та робота зі спеціалістами в різних сферах. Тому популярна українська телеведуча може впевнено сказати, що почала освоювати нову професію.

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