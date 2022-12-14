Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вопрос поклонника касательно того, чем бы она занималась, если бы ей пришлось менять род деятельности. Знаменитость в своем Инстаграм-Сториз удивила ответом. Оказывается, что она уже начала осваивать новую профессию.
Как призналась Маша Ефросинина, она сначала хотела ответить, что всегда боялась менять свою профессию. Но потом подумала и поняла, что уже начинает осваивать новое для себя дело.
"А потом я подумала, а разве сейчас я уже не осваивваю новую профессию? Фонд "Маша" - это не просто мое имя в названии и документах на совместное владение. Это встречи, командировка, переговоры и принятие жизненноважных решений. Это переживания, риски и невозможность допущения каких-то ошибок. Это штат работников и умение руководить коллективом", - рассказала телеведущая.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Не помог даже Китай: россию и беларусь вытурили из важной международной организации
Звезда "Сватов" Кошмал показала фото с Алиной Паш, которое было сделано 12 лет назад: "Мой первый курс"
Были нетрезвыми: в Польше в серьезном ДТП пострадало много украинцев, кадры
"Губные хорошие подкачала": Кароль смутила украинок новым селфи, засветив лицо вблизи
Маша Ефросинина также добавила, что ей приходится бесперерывно изучать науки психологии и работа со специалистами в разных сферах. Потому популярная украинская телеведущая может с уверенностью сказать, что начала осваивать новую профессию.
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.