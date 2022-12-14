Как призналась Маша Ефросинина, она сначала хотела ответить, что всегда боялась менять свою профессию. Но потом подумала и поняла, что уже начинает осваивать новое для себя дело.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вопрос поклонника касательно того, чем бы она занималась, если бы ей пришлось менять род деятельности. Знаменитость в своем Инстаграм-Сториз удивила ответом. Оказывается, что она уже начала осваивать новую профессию.

Как призналась Маша Ефросинина, она сначала хотела ответить, что всегда боялась менять свою профессию. Но потом подумала и поняла, что уже начинает осваивать новое для себя дело.

"А потом я подумала, а разве сейчас я уже не осваивваю новую профессию? Фонд "Маша" - это не просто мое имя в названии и документах на совместное владение. Это встречи, командировка, переговоры и принятие жизненноважных решений. Это переживания, риски и невозможность допущения каких-то ошибок. Это штат работников и умение руководить коллективом", - рассказала телеведущая.

Маша Ефросинина также добавила, что ей приходится бесперерывно изучать науки психологии и работа со специалистами в разных сферах. Потому популярная украинская телеведущая может с уверенностью сказать, что начала осваивать новую профессию.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

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