Співачка Аїда Ніколайчук, зірка "Х-Фактор", показала, як виглядає та звернулася до українців.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Х-Фактор". Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Аїда показала як виглядає і звернулася до українців.

На фото зірка була у кофтині. Артистка зробила селфі і легенько посміхнулася.

"Як ви, дорогі мої?", – запитала Ніколайчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я люблю тебе, мамо", "Спасибі, а ти, Аїдо? Коли я можу очікувати, що моє запрошення буде прийнято на FB? З повагою", "Вам подобається південний пляж у Майамі? Улюблене місце в цьому місті?".

А до того Ніколайчук звернулася до українських захисників.

"Слава героям ЗСУ!

Вітаю вас, наші ангели-охоронці, з вашим святом і не втомлююся дякувати за ваш героїзм та мужність, за ваш професіоналізм та відвагу. Ви найкращі!", - написала зірка.

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