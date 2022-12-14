Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Х-Фактор". Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Аїда показала як виглядає і звернулася до українців.
На фото зірка була у кофтині. Артистка зробила селфі і легенько посміхнулася.
"Як ви, дорогі мої?", – запитала Ніколайчук.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Я люблю тебе, мамо", "Спасибі, а ти, Аїдо? Коли я можу очікувати, що моє запрошення буде прийнято на FB? З повагою", "Вам подобається південний пляж у Майамі? Улюблене місце в цьому місті?".
А до того Ніколайчук звернулася до українських захисників.
"Слава героям ЗСУ!
Вітаю вас, наші ангели-охоронці, з вашим святом і не втомлююся дякувати за ваш героїзм та мужність, за ваш професіоналізм та відвагу. Ви найкращі!", - написала зірка.
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