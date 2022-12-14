Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Х-Фактор". Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Аида показала, как выглядит, и обратилась к украинцам.

На фото звезда была в кофточке. Артистка сделала селфи и легонько улыбнулась.

"Как вы, дорогие мои?", - спросила Николайчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

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"Я люблю тебя, мама", "Спасибо, а ты, Аида? Когда я могу ожидать, что мое приглашение будет принято на FB? С уважением", "Вам нравится южный пляж в Майами? Любимое место в этом городе?".

А до этого Николайчук обратилась к украинским защитникам.

"Слава героям ВСУ!

Поздравляю вас, наши ангелы-хранители, с вашим праздником и не устаю благодарить за ваш героизм и мужество, за ваш профессионализм и отвагу. Вы лучшие!", - написала звезда.

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