Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Х-Фактор". Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Аида показала, как выглядит, и обратилась к украинцам.
На фото звезда была в кофточке. Артистка сделала селфи и легонько улыбнулась.
"Как вы, дорогие мои?", - спросила Николайчук.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Я люблю тебя, мама", "Спасибо, а ты, Аида? Когда я могу ожидать, что мое приглашение будет принято на FB? С уважением", "Вам нравится южный пляж в Майами? Любимое место в этом городе?".
А до этого Николайчук обратилась к украинским защитникам.
"Слава героям ВСУ!
Поздравляю вас, наши ангелы-хранители, с вашим праздником и не устаю благодарить за ваш героизм и мужество, за ваш профессионализм и отвагу. Вы лучшие!", - написала звезда.
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