Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Григорія Решетника насолоджується приємними зимовими днями, проводячи їх зі своєю родиною - коханим чоловіком та трьома синами. Христина Решетник вийшла на прогулянку нічним Києвом і поділилася в Інстаграм атмосферними знімками та поцікавилася у користувачів мережі, де знаходиться їхнє місто-сили.

На колоритних фото Христина Решетник позувала у повсякденному ансамблі, який складався із сірої короткої куртки, такого ж кольору брюк-палаццо та синіх черевиків на високій плоскій платформі. Образ доповнювали сумка та шапочка.

Дружина телеведучого Григорія Решетника зізналася, що любить іноді робити піші прогулянки Києвом, просто йти вуличками і спостерігати за суєтою, що відбувається навколо.

"Люблю їздити і гуляти містом. Зараз по-особливому реагуєш на пробки в Києві, по-особливому сприймаєш натовпи біля кафе або супермаркетів. Люблю нашу столицю всім серцем! Україна – це місце сили всіх нас!", - зізналася Христина Решетник.

Її фоловери залишили багато теплих слів і компліментів, а також поділилися, де їхнє місце сили в Україні: "На вулиці тиша, а вдома дітки шумно, сама йду гуляти частіше", "Христенько ти прекрасна як 16-річна дівчинка. Просто, ми обожнюємо вашу родину", "Київ - моє місце сили, адже тут я народилася і живу, тут живуть усі найдорожчі мені люди".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.