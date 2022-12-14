Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Григория Решетника наслаждается приятными зимними днями, проводя их со своей семьей - любимым мужем и тремя сыновьями. Кристина Решетник вышла на прогулку по ночному Киеву и поделилась в Инстаграм атмосферными снимками и поинтересовалась у пользователей сети, где находится их город-силы.

На колоритных фото Кристина Решетник позировала в повседневном ансамбле, который состоял из серой короткой куртки, такого же цвета брюк-палаццо и синих ботинок на высокой плоской платформе. Образ дополняли сумка и шапочка.

Жена телеведущего Григория Решетника призналась, что любит иногда делать пешие прогулки по Киеву, просто идти по улочкам и наблюдать за происходящей вокруг суетой.

"Люблю ездить и гулять по городу. Сейчас по-особому реагируешь на пробки в Киеве, по-особому воспринимаешь толпы у кафе или в супермаркетах. Люблю нашу столицу всем сердцем! Украина – это место силы всех нас!", - призналась Кристина Решетник.

Ее фолловеры оставили много теплых слов и комплиментов, а также поделились, где их место силы в Украине: "На улице тишина, а дома детки шумно, сама ухожу гулять почаще", "Христонько ты прекрасна как 16-летняя девочка. Просто, мы обожаем вашу семью", "Киев - мое место силы, ведь здесь я родилась и живу, здесь живут все самые дорогие мне люди".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.