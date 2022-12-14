Як пише Politeka.net , Арсен Мірзоян - відомий український співак, який одружився з Тоною Матвієнкою, донькою легендарної артистки Ніни Матвієнко. Пара має спільну дочку, яку назвали на честь бабусі. Також Тоня виховує доньку Уляну від минулих стосунків. А Арсен має двох синів від минулого шлюбу, через що мама Матвієнко була проти стосунків пари. Її забуває Мірзоян і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Арсен показав, які подарунки передав українським солдатам. Як можна побачити, Мірзоян зайнявся пошуком зимової форми.

"Щоб було тепло і не видно;) Юрію, як ти любиш - без цифр", - написав Мірзоян у своєму блозі.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Арсен, синку, дякуємо", "Спасибі", "Норм", "Дуже круто! Молодці", "Ми тільки хотіли вас привітати".

Нагадаємо, Мірзоян зустрівся з Матвієнком та донькою після довгих місяців розлуки, зворушливі фото

А ще Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко, сумуючи Україною, сказала, що думає про артистів, які моталися в росію.

Також Politeka писала, що Мірзоян чесно зізнався, що живе з іншою жінкою, доки Тоня Матвієнко за кордоном



