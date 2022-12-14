Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец, который женился на Тоне Матвиенко, дочери легендарной артистки Нины Матвиенко. У пары есть совместная дочь, которую назвали в честь бабушки. Также Тоня воспитывает дочь Ульяну от прошлых отношений. А у Арсена есть двое сыновей от прошлого брака, из-за чего мама Матвиенко была против отношений пары. Нее забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Арсен показал, какие подарки передал украинским солдатам. Как можно заметить, Мирзоян занялся поиском зимней формы.

"Чтобы было тепло и не видно ;) Юрий, как ты любишь - без цифр", - написал Мирзоян в своем блоге.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Арсен, сынок, благодарим", "Спасибо", "Норм", "Очень круто! Молодцы", "Мы только хотели вас поздравить".

Напомним, Мирзоян встретился с Матвиенко и дочкой после долгих месяцев разлуки, трогательные фото

А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко, тоскуя по Украине, сказала, что думает об артистах, которые мотались в россию

Также Politeka писала, что Мирзоян честно признался, что живет с другой женщиной, пока Тоня Матвиенко за границей



