Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец, который женился на Тоне Матвиенко, дочери легендарной артистки Нины Матвиенко. У пары есть совместная дочь, которую назвали в честь бабушки. Также Тоня воспитывает дочь Ульяну от прошлых отношений. А у Арсена есть двое сыновей от прошлого брака, из-за чего мама Матвиенко была против отношений пары. Нее забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Арсен показал, какие подарки передал украинским солдатам. Как можно заметить, Мирзоян занялся поиском зимней формы.
"Чтобы было тепло и не видно ;) Юрий, как ты любишь - без цифр", - написал Мирзоян в своем блоге.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Арсен, сынок, благодарим", "Спасибо", "Норм", "Очень круто! Молодцы", "Мы только хотели вас поздравить".
Напомним, Мирзоян встретился с Матвиенко и дочкой после долгих месяцев разлуки, трогательные фото
А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко, тоскуя по Украине, сказала, что думает об артистах, которые мотались в россию
Также Politeka писала, что Мирзоян честно признался, что живет с другой женщиной, пока Тоня Матвиенко за границей