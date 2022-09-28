Украинская певица Тоня Матвиенко высказалась в адрес коллег, которые до 24 февраля выступали в россии, несмотря на оккупацию части Донбасса и аннексию Крыма.

Напомним, после начала полномасштабного военного вторжения Матвиенко с младшей дочерью выехали в Британию. Живут на денежную помощь, заработка у Тони нет.

Супруг Матвиенко, певец Арсен Мирзоян, просит их пока в Украину не возвращаться.

«У нас большой дом, не знает, удастся ли в этом году отапливать его, как будет с этим", - рассказала Матвиенко в интервью «24 каналу».

Говоря о своих коллегах, которые до недавнего времени катались в россию на гастроли, Тоня Матвиенко высказала сожаление, что понимание происходящего к ним пришло с опозданием.

«Горжусь, что многие начали разговаривать на украинском языке. Жаль, что они поняли это слишком поздно. Но украинский народ получил огромный шанс. Наконец-то мы стали единственной, могучей страной, которую все знают и о которой говорят», - отметила Матвиенко.

По ее словам, в Британии об украинцах говорят, как о людях с большим сердцем и духом.

Напомним, что у Тони Матвиенко есть также дочь Ульяна, которую она родила в 17 лет. Тоня рассказала, что несколько месяцев она прожила в Берлине, а потом вернулась в Украину.

«Она не хочет за границу. Я, пожалуй, тоже скоро не выдержу и поеду домой», - отмтеила Матвиенко.

Также напомним, что родня украинского актера и победителя "Танцев со звездами" Артура Логая оказалась в оккупации.