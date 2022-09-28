Напомним, после начала полномасштабного военного вторжения Матвиенко с младшей дочерью выехали в Британию. Живут на денежную помощь, заработка у Тони нет.
Супруг Матвиенко, певец Арсен Мирзоян, просит их пока в Украину не возвращаться.
«У нас большой дом, не знает, удастся ли в этом году отапливать его, как будет с этим", - рассказала Матвиенко в интервью «24 каналу».
Говоря о своих коллегах, которые до недавнего времени катались в россию на гастроли, Тоня Матвиенко высказала сожаление, что понимание происходящего к ним пришло с опозданием.
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«Горжусь, что многие начали разговаривать на украинском языке. Жаль, что они поняли это слишком поздно. Но украинский народ получил огромный шанс. Наконец-то мы стали единственной, могучей страной, которую все знают и о которой говорят», - отметила Матвиенко.
По ее словам, в Британии об украинцах говорят, как о людях с большим сердцем и духом.
Напомним, что у Тони Матвиенко есть также дочь Ульяна, которую она родила в 17 лет. Тоня рассказала, что несколько месяцев она прожила в Берлине, а потом вернулась в Украину.
«Она не хочет за границу. Я, пожалуй, тоже скоро не выдержу и поеду домой», - отмтеила Матвиенко.
Также напомним, что родня украинского актера и победителя "Танцев со звездами" Артура Логая оказалась в оккупации.