Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица и жена артиста Арсена Мирзояна. Пара воспитывает совместную дочь Нину, которую назвали в честь легендарной бабушки - Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Не забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Херсон – Украина!
Эмоциональное состояние, не с чем не сравнить! Настоящее «Место счастливых людей» Но в этих слезах радости чувствуешь, что его цена мечтательна. Эмоции первых впечатлений мешают подбирать слова. Честь и Слава Вооруженным Силам Украины!", - написал Мирзоян в своем блоге.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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Напомним, муж Матвиенко Арсен Мирзоян вышел на связь и признался, где пропадал долгое время
Также Politeka сообщала, что жена Мирзояна Матвиенко поразила кадрами с дочерью, которую родила в 17 лет
А еще Politeka писала, что Мирзоян встретился с Матвиенко и дочкой после долгих месяцев разлуки, трогательные фото