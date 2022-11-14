Муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян впечатлил кадрами с гуляний в Херсоне в честь освобождения от российских оккупантов.

Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица и жена артиста Арсена Мирзояна. Пара воспитывает совместную дочь Нину, которую назвали в честь легендарной бабушки - Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Не забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Херсон – Украина!

Эмоциональное состояние, не с чем не сравнить! Настоящее «Место счастливых людей» Но в этих слезах радости чувствуешь, что его цена мечтательна. Эмоции первых впечатлений мешают подбирать слова. Честь и Слава Вооруженным Силам Украины!", - написал Мирзоян в своем блоге.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Люблю".

Напомним, муж Матвиенко Арсен Мирзоян вышел на связь и признался, где пропадал долгое время

Также Politeka сообщала, что жена Мирзояна Матвиенко поразила кадрами с дочерью, которую родила в 17 лет

А еще Politeka писала, что Мирзоян встретился с Матвиенко и дочкой после долгих месяцев разлуки, трогательные фото



