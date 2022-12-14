Як пише Politeka.net , Камалія - відома артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на цей раз артистка показала, як проводить час на студії, записуючи свою чергову пісню.
"Ой, що буде, що буде...
На улюбленій студії, із улюбленою творчою командою", - написала Камалія.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Київ атаковано, з'явилися кадри і подробиці наслідків: "Багато швидких і рятувальників"
Багато приречені: з'ясувалося, скільки тисяч зеків Пригожин уже пригнав до України
Не допоміг навіть Китай: росію та білорусь витурили з важливої міжнародної організації
Остапчук пожартував з Зеленського після нового інтерв'ю: "Тобі вже дісталося за сніданки..."
Фанати поставили понад 700 лайків та написали коментарі:
"Модно", "Молодець", "Дуже миле і кльове фото", "Красуня наша", "Буде хіт - шедевр".
Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія вирішила незвичайно привітати українців
Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка Камалія зворушила кадром із найближчими
А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України перед поверненням із-за кордону звернулася до українців