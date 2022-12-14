Як пише Politeka.net , Камалія - ​​відома артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз артистка показала, як проводить час на студії, записуючи свою чергову пісню.

"Ой, що буде, що буде...

На улюбленій студії, із улюбленою творчою командою", - написала Камалія.

Фанати поставили понад 700 лайків та написали коментарі:

"Модно", "Молодець", "Дуже миле і кльове фото", "Красуня наша", "Буде хіт - шедевр".

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