Как пишет Politeka.net, Камалия - известная артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз артистка показала, как проводит время на студии, записывая свою очередную песню.

"Ой, что будет, что будет…

На любимой студии, с любимой творческой командой", - написала Камалия.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Модно", "Молодец", "Очень милое и клевое фото", "Красотка наша", "Будет хит - шедевр".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия решила необычно поздравить украинцев

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Камалия растрогала кадром с самыми близкими

А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины перед возвращением из-за границы обратилась к украинцам



