Как пишет Politeka.net, Камалия - известная артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз артистка показала, как проводит время на студии, записывая свою очередную песню.
"Ой, что будет, что будет…
На любимой студии, с любимой творческой командой", - написала Камалия.
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Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:
"Модно", "Молодец", "Очень милое и клевое фото", "Красотка наша", "Будет хит - шедевр".
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