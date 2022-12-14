Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка брала участь у грузинських "Танцях зі зірками". В останньому ефірі Полякова вилетіла та залишила проект. Зірка вирішила поділитись своїми відчуттями в Інстаграм після того, як залишила танцювальне шоу.
"От і закінчилася наша чудова відпустка в Грузії! Це я жартую, звичайно, ми працювали, привертали увагу до війни в Україні, збирали гроші, прославляли нашу мову та пісні! За те, що все це могли робити без жодних умов і вільно", – написала Полякова.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"З тебе потрібно картини писати!!! Це той випадок – коли автор точно стане відомий за життя!)", "Дякую за незламність Ольга, А ще за любов до нашої України", "Розумничка ви наша, дякую за нескінченну працю, за вашу силу, за вашу харизму, за підтримку України та за те, що вселяєте надію у наші серця”.
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Нагадаємо, Полякова в обіймах грузинського красеня дала чоловікові привід для ревнощів.
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна розповіла, як "готувалася" до війни напередодні 24 лютого.
А ще Politeka писала, що українці підтримали Полякову після вильоту з грузинських "Танців із зірками"