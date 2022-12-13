Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда поделилась фрагментом нового выпуска шоу "Взрослые девочки", где они с Олей Поляковой обсуждали тему гадалок, экстрасенсов и медиумов во время войны.

Как видно, в этом фрагменте выпуска Маша откровенно рассказала о своем опыте общения с гадалками. Это случилось за несколько дней до полномасштабного вторжения россии в Украину. По словам телезвезды, она обзвонила 5-7 гадалок, у которых спрашивала о слухах, которые в то время ходили о начале войны. И все как одна заверили Машу, что ничего не будет.

"Позвонила я, значит, гадалкам как-то в феврале. Чтобы узнать, произойдет ли в Украине большое враждебное вторжение. Эта, да еще куча историй в новом выпуске #ВзрослыеДевочки на моем канале!", - написала Ефросинина в подписи к публикации.

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