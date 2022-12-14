Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая участвовала в грузинских "Танцях з зірками". В последнем эфире Полякова вылетела и покинула проект. Звезда решила поделится своими ощущениями в Инстаграм после того, как покинула танцевальное шоу.
"Вот и закончился наш прекрасный отпуск в Грузии! Это я шучу, конечно, мы работали, привлекали внимание к войне в Украине, собирали деньги, прославляли наш язык и песни! За то, что все это могли делать без всяких условий и свободно", - написала Полякова.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"С тебя нужно картины писать!!! Это тот случай – когда автор точно станет известен при жизни!)", "Спасибо за несокрушимость Ольга, А еще за любовь к нашей Украине", "Умничка вы наша, спасибо за бесконечный труд, за вашу силу, за вашу харизму, за поддержку Украины и за то, что вселяете надежду в наши сердечки".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Ивановна, остановись!": Леся Никитюк смутила украинцев изменениями во внешности
Зима разойдется не на шутку: в атаку идут новые снегопады и морозы
В ДТП оборвалась жизнь священника УПЦ МП: первые подробности трагедии на Закарпатье
"Зато не бросил": украинцев растрогал парень, бежавший за границу с четырехлапым другом
Напомним, Полякова в объятиях грузинского красавца дала мужу повод для ревности
Также Politeka сообщала, что Ефросинина рассказала, как "готовилась" к войне накануне 24 февраля
А еще Politeka писала, что украинцы поддержали Полякову после вылета из грузинских "Танцев со звездами"