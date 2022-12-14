Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая участвовала в грузинских "Танцях з зірками". В последнем эфире Полякова вылетела и покинула проект. Звезда решила поделится своими ощущениями в Инстаграм после того, как покинула танцевальное шоу.

"Вот и закончился наш прекрасный отпуск в Грузии! Это я шучу, конечно, мы работали, привлекали внимание к войне в Украине, собирали деньги, прославляли наш язык и песни! За то, что все это могли делать без всяких условий и свободно", - написала Полякова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С тебя нужно картины писать!!! Это тот случай – когда автор точно станет известен при жизни!)", "Спасибо за несокрушимость Ольга, А еще за любовь к нашей Украине", "Умничка вы наша, спасибо за бесконечный труд, за вашу силу, за вашу харизму, за поддержку Украины и за то, что вселяете надежду в наши сердечки".

Напомним, Полякова в объятиях грузинского красавца дала мужу повод для ревности

Также Politeka сообщала, что Ефросинина рассказала, как "готовилась" к войне накануне 24 февраля

А еще Politeka писала, что украинцы поддержали Полякову после вылета из грузинских "Танцев со звездами"



