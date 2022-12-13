Популярная украинская певица Оля Полякова, которая несколько недель назад стала участницей грузинских "Танцев со звездами", поделилась в своем Instagram видео со своего последнего танца на паркете проекта. Как оказалось, украинская суперблондинка покинула шоу, однако украинцы ее поддержали за старание и танцы.

"Этот танец, к сожалению, стал для нас последним, и наша команда покидает грузинские "Танцы со звездами". Невероятно благодарны огромной аудитории из Украины и Грузии, которая за нас болела и отдавала свои голоса. Всем участникам тоже хочется пожелать всего наилучшего. Наша история была яркой и незабываемой! Для меня она стала эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно необходимы каждому из нас. Надеюсь, что зрителям мы тоже подарили этот драйв", - поделилась Полякова своими эмоциями после вылета из проекта.

Украинцы в комментариях начали поддерживать Олю, оставляя теплые слова и благодарности: "Я не знаю, как кто, а я не отрывала глаз с Олиных ножек. Идеальные", "Браво! Это выступление понравилось больше всего, напоминающее обычную жизнь без войны, с обычными жизненными историями", "Оля, с вашей шикарной внешностью можно и не танцевать, а просто постоять, и этого достаточно", "Оля Полякова – гордость украинской нации! Обожаю", "Спасибо за Вашу стойкость! Спасибо за все, что вы делаете! Слава Украине!", "Не могу выделить, все танцы шикарные, каждый образ невероятный! Грустно, что покидаете проект. Ваша пара была его украшением!", "Я в восторге от танцев. Это невероятно", "Оля, вы большая молодец".

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