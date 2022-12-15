Співак Сергій Лазановський, переможець Голос країни, показала, як йому Дорофєєва допомогла з тренуваннями у спортзалі.

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який переміг у шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Сергій показала, як йому Надя допомогла із тренуваннями у спортзалі.

"Трек Наді Дорофєєвої, який підходить для кожного вашого тренування. І не кажіть, що у вас так не було", - написав Лазановський.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Мілаш такий", "Щоразу після тертя кажу це своєму тренеру", "Привіт, позитивчик-енейджайзер", "Ні, не сідниці круті", "До речі, дуже добре танцюєте", "Мм, солодко".

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