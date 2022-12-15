Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил в шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сергей показала, как ему Надя помогла с тренировками в спортзале.
"Трек Нади Дорофеевой, который подходит для каждой вашей тренировки. И не говорите, что у вас так не было", - написал Лазановский.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Милаш такой", "Каждый раз после трени говорю это своему тренеру", "Привет, позитивчик-энейджайзер", "Не, не ягодицы крутые", "Кстати, очень хорошо танцуете", "Мм, сладко".
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