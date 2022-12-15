Певец Сергей Лазановский, победитель "Голос країни", показала, как ему Дорофеева помогла с тренировками в спортзале.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил в шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сергей показала, как ему Надя помогла с тренировками в спортзале.

"Трек Нади Дорофеевой, который подходит для каждой вашей тренировки. И не говорите, что у вас так не было", - написал Лазановский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Милаш такой", "Каждый раз после трени говорю это своему тренеру", "Привет, позитивчик-энейджайзер", "Не, не ягодицы крутые", "Кстати, очень хорошо танцуете", "Мм, сладко".

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поддержал тренд танца Венздей

Также Politeka сообщала, что победитель "Голос країни" Лазановский испытал руки на прочность в спортзале

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский обратился к украинцам за помощью



