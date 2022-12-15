Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Трінчер вирішила записати разом із Позитивом пісню "Який ти козак". Як виявилося – це лише початок спільної роботи пари. Трінчер у своєму Інстаграм вирішила заінтригувати новою прем'єрою, поділившись спільним фото з колишнім партнером Наді Дорофєєвою.
"Ну що, побачимось у новорічну ніч із Позитивом на Дизель шоу?", - написала Трінчер у блозі.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Люблю цю пісню", "Дуже хороші з Позитивом", "Тринчер обігнала Дорофєєву", "Пісня бомба! Обов'язково подивлюся 31 грудня ваш виступ)", "Чекаємо, готуємо вбрання".
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Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.
Також Politeka повідомляла, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.
А ще Politeka писала, що Трінчер похвалилася модною обновкою, яку дозволила собі у чорну п'ятницю.