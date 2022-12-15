Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Трінчер вирішила записати разом із Позитивом пісню "Який ти козак". Як виявилося – це лише початок спільної роботи пари. Трінчер у своєму Інстаграм вирішила заінтригувати новою прем'єрою, поділившись спільним фото з колишнім партнером Наді Дорофєєвою.

"Ну що, побачимось у новорічну ніч із Позитивом на Дизель шоу?", - написала Трінчер у блозі.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Люблю цю пісню", "Дуже хороші з Позитивом", "Тринчер обігнала Дорофєєву", "Пісня бомба! Обов'язково подивлюся 31 грудня ваш виступ)", "Чекаємо, готуємо вбрання".

Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.

Також Politeka повідомляла, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.

А ще Politeka писала, що Трінчер похвалилася модною обновкою, яку дозволила собі у чорну п'ятницю.



