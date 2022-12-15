Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Тринчер решила записать вместе с Позитивом песню "Какой ты козак". Как оказалось - это только начало совместной работы пары. Тринчер в своем Инстаграм решила заинтриговать новой премьерой, поделившись совместным фото с бывшим партнером Нади Дорофеевой.

"Ну что, увидимся в новогоднюю ночь с Позитивом на Дизель шоу?", - написала Тринчер в блоге.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю эту песню", "Очень хорошие с Позитивом", "Тринчер обогнала Дорофееву", "Песнь бомба! Обязательно посмотрю 31 декабря ваше выступление)", "Ждем, готовим наряды".

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